40 مدعيًا عامًا أمريكيا يطالبون زوكربيرج بالتخلي عن خطة إطلاق أنستغرام للأطفال

40 مدعيًا عامًا أمريكيا يطالبون زوكربيرج بالتخلي عن خطة إطلاق أنستغرام للأطفال

أبرز المواد
روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

أبرز المواد
مصرع ثلاثة أشخاص في زلزال بالصين

مصرع ثلاثة أشخاص في زلزال بالصين

أبرز المواد
توقعات بارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية بالمملكة..

توقعات بارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية بالمملكة..

أبرز المواد

“متخصص” يكشف العلاقة بين القهوة ومستوى ضغط الدم وأمراض القلب

“متخصص” يكشف العلاقة بين القهوة ومستوى ضغط الدم وأمراض القلب
http://almnatiq.net/?p=985265
المناطق - الرياض

 أوضح البروفيسور زوربيك شوغوشيف، أخصائي أمراض القلب، كيف تؤثر القهوة في القلب والأوعية الدموية.
وقال، “تسبب القهوة ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة. وإن هذا الارتفاع محدود 10-20 ملليمتر عمود زئبق”. مشيرا إلى أنه أنه ليس من الضروري على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم التخلي عن شرب القهوة.لأن التأثير السلبي للقهوة مدته قصيرة وغير مؤثر.
وأوضح أن تناول القهوة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا أمر مهم جدا في حال ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأن الأشخاص يموتون ليس بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، بل بسبب المضاعفات التي يسببها”.
وأشار إلى أن هذه النتائج تنسب فقط إلى القهوة المطحونة حديثا والتي يتم تناولها باعتدال. لذلك لكي نستفيد من القهوة يجب أن ننتبه لمكوناتها وعدم الإفراط بتناولها.

روابط ذات صلة

40 مدعيًا عامًا أمريكيا يطالبون زوكربيرج بالتخلي عن خطة إطلاق أنستغرام للأطفال

40 مدعيًا عامًا أمريكيا يطالبون زوكربيرج بالتخلي عن خطة إطلاق أنستغرام للأطفال
روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء
مصرع ثلاثة أشخاص في زلزال بالصين

مصرع ثلاثة أشخاص في زلزال بالصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*