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ضبط شحنة مخدرات ضخمة قبل تهريبها من لبنان إلى الإسكندرية

ضبط شحنة مخدرات ضخمة قبل تهريبها من لبنان إلى الإسكندرية
http://almnatiq.net/?p=985267
المناطق - الرياض

تمكنت قوات الأمن اللبنانية، من إحباط تهريب 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الأسكندرية المصري عبر إحدى البواخر التجارية.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن “قوات الأمن أحبطت تهريب نحو 4 أطنان من الحشيش كانت معدة بصناديق حديد للتصدير من مرفأ صيدا (جنوبي لبنان) إلى مرفأ الإسكندرية (شمالي مصر)”.
وأوضحت الوكالة إن “المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع”.
جدير بالذكر أن المملكة أعلنت الشهر الماضي عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى البلاد من لبنان.

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