روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

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روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء

روسيا تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء
http://almnatiq.net/?p=985274
المناطق - الرياض

أكدت قناة TV5 الفرنسية في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس تستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء.

 وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، عن إرسال الممثلة يوليا بيريسيلد ، 36 عامًا ، والمخرج كليم تشيبينكو ، 37 عامًا ، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لإنتاج أول فيلم روائي يتم تصويره في الفضاء. ويهدف الإعلان إلى استباق وكالة ناسا التي أعلنت ، منذ حوالي عام ، عن خطط لتصوير فيلم من بطولة توم كروز داخل محطة الفضاء الدولية.

وبالنسبة لوكالة الفضاء الروسية ، فإن تصوير فيلم في الفضاء ليس بالمهمة المستحيلة. وطاقم التمثيل روسي 100٪ ، ويقتصر على شخصين فقط وهما الممثلة يوليا بيريسيلد ، 36 عامًا ، والمخرج كليم تشيبينكو ، 37 عامًا ، واللذان سيسافران إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تحولت بهذه المناسبة إلى استوديو أفلام.

ووفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، “من المقرر مغادرة البعثة في 5 أكتوبر 2021 من قاعدة بايكونور كوزمودروم على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -19”.

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