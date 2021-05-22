40 مدعيًا عامًا أمريكيا يطالبون زوكربيرج بالتخلي عن خطة إطلاق أنستغرام للأطفال

المناطق - وكالات

أكد موقع Yahoo في تقرير ترجمته الرياض بوست أن عشرات المدعين العامين في الولايات المتحدة الأمريكية وجهوا دعوة إلى مؤسس شركة فايسبوك إلى التخلي عن فكرة إطلاق منصة إنستغرام للأطفال.

وحثت مجموعة من 40 مدعيًا عامًا أمريكيا اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك ، مارك زوكربيرج ، على التخلي عن خطط إطلاق نسخة من انستغرام للأطفال دون سن 13 عامًا.

وقال المدعون العامون في رسالة الى مؤسس فايسبوك: “يمكن أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضارًا بصحة ورفاهية الأطفال ، الذين ليسوا مستعدين لمواجهة تحديات امتلاك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان “علاوة على ذلك ، فشل فايسبوك تاريخيًا في حماية رفاهية الأطفال على منصاته.”