“الصحة” للمتعافين من “كورونا”: عقموا الأسطح واغسلوا الملابس جيدا..

المناطق - الرياض

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمتعافين من الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وذلك بعد إنهاء فترة الحجر والعزل، وعودة المتعافي لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الصحة: «بعد إتمام فترة العزل وتحقق شروط التعافي، يمكن للشخص إنهاء العزل وممارسة حياته بشكل طبيعي، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة»، وأضافت: «بشكل عام بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها، كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد، إضافة إلى غسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات العامة».