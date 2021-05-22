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اجتماع حكومي يمني يثمن الدعم المقدم من المملكة في مجال الطاقة

اجتماع حكومي يمني يثمن الدعم المقدم من المملكة في مجال الطاقة
http://almnatiq.net/?p=985283
المناطق - واس

ثمن اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة في اليمن، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، ومنها شحنة الوقود العاجلة المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وأكد المجلس في اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن منحة الوقود المقدمة من المملكة ستكون نتائجها إيجابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشدد الاجتماع الذي شارك فيه محافظ عدن أحمد لملس، على عزم الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية ومستدامة في قطاع الكهرباء للاستفادة من هذه المنحة.

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