غوتيريش يدعو إلى إنشاء فريق عمل تابع لمجموعة العشرين من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أغنى اقتصادات العالم للعب دور مركزي في إنهاء جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) من خلال تكثيف الدعم للقاحات لجميع الناس في كل مكان.

وأكد الأمين العام لمؤتمر قمة مجموعة العشرين العالمي للصحة في روما، أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة، مكرراً دعوته مجموعة العشرين لتأسيس فريق عمل قادر على التعامل مع شركات الأدوية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، ومن شأنه أن يعالج التوزيع العادل للقاحات من خلال مبادرة كوفاكس العالمية.

وقال غوتيريش: “نحن في حرب مع الفيروس، وإذا كنت في حالة حرب مع الفيروس، فنحن بحاجة إلى التعامل مع أسلحتنا بقواعد حرب الاقتصاد، ولم نصل إلى هناك بعد، وهذا ينطبق على اللقاحات، وينطبق على مكونات مكافحة الفيروس الأخرى”.

ومتعهدا بدعم الأمم المتحدة الكامل لهذه الجهود، أشار الأمين العام إلى أن فريق عمل مجموعة العشرين “يجب أن ينعقد على أعلى المستويات من قبل القوى الكبرى التي تمتلك معظم قدرة الإمداد والإنتاج العالمية”.

وأضاف الأمين العام أن التطعيم السريع والشامل، إلى جانب استمرار تدابير الصحة العامة، هو السبيل الوحيد لإنهاء الجائحة العالمية ومنع ظهور متغيرات أكثر خطورة من كوفيد-19، مشيرا إلى أن عدم التكافؤ الشديد في الحصول على اللقاحات والاختبارات والأدوية والإمدادات، بما في ذلك الأكسجين، قد وضع البلدان الفقيرة تحت رحمة الفيروس، مشددا أنه بالرغم من أن العمل العالمي بشأن اللقاحات يمكن أن ينهي هذه الجائحة، إلا أنه لن يساعد في منع حدوث الجائحة التالية.