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1.2 مليون دولار ثمن رسالة بخط يد أينشتاين!

1.2 مليون دولار ثمن رسالة بخط يد أينشتاين!

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1.2 مليون دولار ثمن رسالة بخط يد أينشتاين!

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أعلنت دار مزادات في بوسطن بالولايات المتحدة، (الجمعة)، بيع رسالة كتبها أيقونة علم الفيزياء ألبرت أينشتاين بخط يده في مزاد مقابل أكثر من 1.2 مليون دولار، أي نحو 3 أضعاف ما كان متوقعا.

ودون أينشتاين في الرسالة معادلته الشهيرة «إي = إم سي2»، التي تعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي معادلة غيرت الفيزياء بإثبات أن الوقت ليس مطلقا وأن الكتلة والطاقة متساويتان. والرسالة المؤلفة من صفحة واحدة، مكتوبة بخط اليد باللغة الألمانية وموجهة إلى الفيزيائي البولندي الأمريكي لودفيك سيلبرشتاين، وتحمل تاريخ 26 أكتوبر 1946.

وكان سيلبرشتاين ناقدا ومنافسا معروفا لبعض نظريات أينشتاين.

وقال أمناء المحفوظات في مشروع «أوراق أينشتاين» بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والجامعة العبرية في القدس، إنه لا يوجد سوى 3 نماذج مماثلة أخرى معروفة لأينشتاين، الذي كتب المعادلة التي غيرت العالم بخط يده.

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