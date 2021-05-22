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“الصحة” تؤكد على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط الجرعة الثانية

“الصحة” تؤكد على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط الجرعة الثانية
http://almnatiq.net/?p=985301
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن وزارة الصحة أكدت على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووجه مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، العاملين في مراكز اللقاحات بالاعتذار بلطف لكل شخص دون 60 سنة وليس ضمن الفئات المستهدفة بالجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بإلإضافة إلى توصيل رسالة لهم بأن النظام المقرر حالياً هو إعطاء الجرعة الأولى فقط.

وفي السياق، يعمل النظام الآلي لحجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا على حذف مواعيد الجرعة الثانية بشكل تلقائي كل 3 ساعات، كما بالإمكان الحجز مرة أخرى بعدما تعلن الوزارة عن إتاحة الحجز للحصول على الجرعة الثانية.

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