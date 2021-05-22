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“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس

“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس
http://almnatiq.net/?p=985309
المناطق - الرياض

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهتمين للتسجيل والمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت عنوان “القياس من أجل الصحة “، الذي سيقام افتراضياً يوم الثلاثاء القادم، تحت رعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، ومنظمات التقييس، وذلك ضمن مشاركتها دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقياس لعام 2021م.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيسلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع المترولوجيا “القياس والمعايرة”، وسيتضمن جلسة حوارية بعنوان ” القياس من أجل الصحة”، إلى جانب ورشتي عمل حول “القياس في المجال الصحي” و ” القياس مُمكن للنمو الصناعي”.
وأتاحت الهيئة للمهتمين والراغبين بالمشاركة في فعاليات المنتدى وورش العمل المصاحبة له، التسجيل من خلال الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ .

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