احدث الأخبار

“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”
أبرز المواد
 لقاحات كورونا تضع 9 أشخاص في قائمة أصحاب المليارات
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس
أبرز المواد
 “تحذير خطير” من غرينلاند.. وترقب لكارثة “مياه البحار”
أبرز المواد
 في اليوم الثاني من هدنة غزة.. الهدوء “سيد الموقف”
أبرز المواد
 “الصحة” تؤكد على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط الجرعة الثانية
أبرز المواد
 استخدام “مُسعف آلي” لأول مرة في بريطانيا
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني : ارتهان مليشيا الحوثي للأجندة الإيرانية هو المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام
أبرز المواد
 1.2 مليون دولار ثمن رسالة بخط يد أينشتاين!
منوعات
“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس

“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس

أبرز المواد
شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

أبرز المواد
رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

أبرز المواد
لقاحات كورونا تضع 9 أشخاص في قائمة أصحاب المليارات

لقاحات كورونا تضع 9 أشخاص في قائمة أصحاب المليارات

أبرز المواد

الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي

الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=985311
المناطق - مصر

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه إذا تم الملء لسد النهضة الإثيوبي فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات تحاول بلاده تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.

وصرح وزير الخارجية المصري، أن “أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها”، مؤكدا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.

وأشار إلى أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، لافتًا إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب، فيما ترصد مصر تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل.

وأوضح سامح شكري، أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق، مشددًا على إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.

روابط ذات صلة

“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس

“المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس
شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة
رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*