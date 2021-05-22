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رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

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رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”

رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”
http://almnatiq.net/?p=985315
المناطق - الرياض

أصدر معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمى (وحدة التحول الرقمي)؛ لتحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية في ظل مستهدفات رؤية المملكة (2030).
ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتعزيز جهوده في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.
وتتولى الوحدة مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.
وتُعنى الوحدة بتعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان، وتحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وكذلك رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.
ويأتي القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية (السابعة عشرة) للديوان العام للمحاسبة وموضوعها “مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”، التي ستعقد – عن بُعد – غداً الأحد بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

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