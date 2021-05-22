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شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

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شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة
http://almnatiq.net/?p=985318

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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