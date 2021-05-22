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الصحة المصرية تعلن توقيع عقد جديد لتصنيع لقاح كورونا محليًا

الصحة المصرية تعلن توقيع عقد جديد لتصنيع لقاح كورونا محليًا
http://almnatiq.net/?p=985322
المناطق - الرياض

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أنه سيتم توقيع عقد جديد مع شركة عالمية لتصنيع لقاحاتها محليًا يوم الإثنين المقبل، لافتة النظر إلى أنه ستتم مناقشة المسائل المالية والفنية مع الشركة لتصنيع مصل غربي وبأعلى جودة في مصر.
وقالت زايد في تصريح نُشِرَ بالقاهرة اليوم إن أكثر من مليوني مصري حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 4 ملايين.
وأوضحت الوزيرة المصرية أن إستراتيجية وزارة الصحة في عملية التطعيم تتمثل في تطعيم الأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والقطاع السياحي، وكذلك العاملين بالقطاعات الاقتصادية والبنوك والقضاء.

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