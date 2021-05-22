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StayFree لحماية المستخدمين من إدمان الأجهزة الذكية

StayFree لحماية المستخدمين من إدمان الأجهزة الذكية
http://almnatiq.net/?p=985327
المناطق - الرياض

بات المستخدمون يعيشون في عالمهم الافتراضي عبر هواتفهم ويقضون فيه وقتا أكبر مما يقضونه في حياتهم الواقعية، وهو الأمر الذي يمثل مؤشرا على وصولهم لمرحلة الإدمان على استخدام الهواتف الذكية، ولحل هذه المشكلة يأتي تطبيق StayFree، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بتعيين حدود يومية لاستخدام هواتفهم.
ويعمل التطبيق على حظر المستخدم في حال تجاوز الحدود التي وضعها لنفسه بشكل يومي من خلال سجل يطلعه فيه على عدد المرات التي استخدم فيها الجهاز، ويمكنه أيضا استخدام إعداد يفرض عليه إيقاف هاتفه عن طريق إرسال تنبيهات وإشعارات عديدة مزعجة عندما يطول وقت استخدام الهاتف، إضافة إلى مجموعة من تقنيات الإدارة والتدريب لتعليمه إدارة الوقت أثناء استخدام الجهاز، كما يمكن للتطبيق أن يكون مفيدا لكل أفراد العائلة بوساطة خيار يمكن من خلاله تتبع استخدام جهاز طفله من هاتفه الخاص، وبالتالي إبقاؤه على تواصل وتفاعل مع أفراد العائلة، كما يحتوي التطبيق على أدوات للرقابة الأبوية من أجل تحديد التطبيقات المناسبة لدخول الأطفال.
ويمكن خلال التطبيق توضيح الأهداف الخاصة بالمستخدم من خلال سجل سهل الفهم يطلق عليه سجل الإدمان، حيث يظهر للمستخدم هذا السجل عدد المرات التي يفتح فيها شاشة هاتفه ويسجل استخدامه لهذا اليوم بشكل شامل، كما يقوم بتذكيره بأوقات التوقف والاستراحات التي حددها مسبقا في إعدادات التطبيق، أما إذا قام المستخدم بإطالة استخدام الجهاز فسيقدم له التطبيق خيار قفل الجهاز وإطفائه.

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