احدث الأخبار

“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها
أبرز المواد
 6320 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا
أبرز المواد
 2800 جولة رقابية على الأسواق التجارية في “الشرقية” خلال يومين
المنطقة الشرقية
 أعمال تنقيب في مقهى للبحث عن فتاة فقدت قبل 50 عاما
أبرز المواد
 StayFree لحماية المستخدمين من إدمان الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 تعويض أخوين بـ 84 مليون دولار سجنا بالخطأ
أبرز المواد
 الصحة المصرية تعلن توقيع عقد جديد لتصنيع لقاح كورونا محليًا
أبرز المواد
 شرطة حائل: القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة
أبرز المواد
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يصدر قراراً بإنشاء “وحدة التحول الرقمي”
أبرز المواد
 لقاحات كورونا تضع 9 أشخاص في قائمة أصحاب المليارات
أبرز المواد
 الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية” تدعو المهتمين للتسجيل في فعاليات المنتدى الدولي للقياس
أبرز المواد
“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها

“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها

أبرز المواد
6320 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

6320 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أبرز المواد
2800 جولة رقابية على الأسواق التجارية في “الشرقية” خلال يومين

2800 جولة رقابية على الأسواق التجارية في “الشرقية” خلال يومين

المنطقة الشرقية
أعمال تنقيب في مقهى للبحث عن فتاة فقدت قبل 50 عاما

أعمال تنقيب في مقهى للبحث عن فتاة فقدت قبل 50 عاما

أبرز المواد

“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها

“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها
http://almnatiq.net/?p=985328

بعد أكثر من أربعة أشهر على حظرها من منصة تطبيقات شركة “أبل”، أصبحت شبكة “بارلر” الاجتماعية المحافظة التي يعد من بين مستخدميها عديد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، متوافرة مجددا في متجر “آب ستور”.
وكانت “بارلر” قد حظرت بحسب”الفرنسية” في 9 كانون الثاني (يناير) من المجموعة الأمريكية بعد اتهامها بنشر رسائل تحريض على الكراهية والعنف خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني (يناير).
وفي ذلك اليوم، اقتحم أنصار لدونالد ترمب مقر الكونجرس الأمريكي تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وأكدت “أبل” أنها ستعيد “بارلر” إلى متجرها للتطبيقات الشهر الماضي مشيرة إلى أن الشبكة الاجتماعية “عرضت تحديثات من حيث الإشراف على المحتوى”.
من جانبها، قالت “بارلر” أمس الأول إنها قدمت “أدلة دامغة إلى الكونجرس والجمهور أنه نظرا إلى جهودها لتحذير وكالات إنفاذ القانون من التهديدات الخطيرة والتحريض على العنف في 6 كانون الثاني (يناير)، فإن تقييد بارلر وحظرها كانا تصرفين غير عادلين”.
وقبل سحبها من متجري “أبل” و”جوجل”، كان لدى “بارلر” التي تقول، إنها تكرس خدمتها لحرية التعبير، أكثر من 20 مليون مستخدم.

روابط ذات صلة

6320 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

6320 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا
أعمال تنقيب في مقهى للبحث عن فتاة فقدت قبل 50 عاما

أعمال تنقيب في مقهى للبحث عن فتاة فقدت قبل 50 عاما
StayFree لحماية المستخدمين من إدمان الأجهزة الذكية

StayFree لحماية المستخدمين من إدمان الأجهزة الذكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*