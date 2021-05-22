“أبل” تعيد إتاحة تطبيق “بارلر” على متجرها

بعد أكثر من أربعة أشهر على حظرها من منصة تطبيقات شركة “أبل”، أصبحت شبكة “بارلر” الاجتماعية المحافظة التي يعد من بين مستخدميها عديد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، متوافرة مجددا في متجر “آب ستور”.

وكانت “بارلر” قد حظرت بحسب”الفرنسية” في 9 كانون الثاني (يناير) من المجموعة الأمريكية بعد اتهامها بنشر رسائل تحريض على الكراهية والعنف خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني (يناير).

وفي ذلك اليوم، اقتحم أنصار لدونالد ترمب مقر الكونجرس الأمريكي تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وأكدت “أبل” أنها ستعيد “بارلر” إلى متجرها للتطبيقات الشهر الماضي مشيرة إلى أن الشبكة الاجتماعية “عرضت تحديثات من حيث الإشراف على المحتوى”.

من جانبها، قالت “بارلر” أمس الأول إنها قدمت “أدلة دامغة إلى الكونجرس والجمهور أنه نظرا إلى جهودها لتحذير وكالات إنفاذ القانون من التهديدات الخطيرة والتحريض على العنف في 6 كانون الثاني (يناير)، فإن تقييد بارلر وحظرها كانا تصرفين غير عادلين”.

وقبل سحبها من متجري “أبل” و”جوجل”، كان لدى “بارلر” التي تقول، إنها تكرس خدمتها لحرية التعبير، أكثر من 20 مليون مستخدم.