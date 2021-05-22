انحسار مخاوف التشديد النقدي يقلص المراهنات على تراجعات الذهب

المناطق - وكالات

استقر الذهب أمس، لكنه حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية “الأونصة”، مع مكاسب 1.9 في المائة للأسبوع. ووفقا لـ”رويترز”، نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة، لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في “ثنك ماركتس”، “إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد النقدي في الوقت الحالي، وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “من وجهة نظر فنية، كسر عديدا من مستويات المقاومة، لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول، المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار”.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 في المائة، إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.