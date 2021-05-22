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رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: المملكة اتخذت كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الإحيائي

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رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: المملكة اتخذت كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الإحيائي

رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: المملكة اتخذت كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الإحيائي
http://almnatiq.net/?p=985351
المناطق - الرياض

شارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، باليوم العالمي للتنوع الاحيائي اليوم ، تحت شعار “نحن جزء من الحل”.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الإحيائي والتي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة.
وقال قربان : إنه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم إلا أنه لازال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية للبشر مثل الماء والغذاء والأدوية والطاقة وما إلى ذلك، الأمر الذي يتطلب منا العمل سويًا كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية وخاصة للحد من تدهور التنوع الأحيائي من خلال الكفّ عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر ، وتلويث البيئات الطبيعية.

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