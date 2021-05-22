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المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب ينفذ برنامج الطبيب الزائر ويدشن قسم التخدير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب ينفذ برنامج الطبيب الزائر ويدشن قسم التخدير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب ينفذ برنامج الطبيب الزائر ويدشن قسم التخدير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب ينفذ برنامج الطبيب الزائر ويدشن قسم التخدير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=985370
المناطق - واس

دشن المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب أمس الأول، قسم التخدير العام بالمستشفى، وبدأ بتنفيذ برنامج الطبيب الزائر في التخصصات الدقيقة (محجر العين)، والعمليات DCR وعمليات ارتخاء الجفون وعمليات الأطفال تحت التخدير العام ، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
ويستضيف المستشفى استشاري طب وجراحة العيون الطبيب حسن علي المهشمي لإجراء تلك العمليات، حيث يعد المستشفى التخصصي بمأرب من أحدث المستشفيات وأسرعها تطورا في إقليم سبأ.
وقدمت مؤسسة البصر الخيرية العالمية خالص الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من دعم سخي لمكافحة العمى في اليمن بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والجراحية.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات ومنها القطاع الصحي.

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