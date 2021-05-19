وكيل إمارة منطقة الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن

المناطق - الجوف



بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تفقد وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان ، اليوم منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، يرافقه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

واستمع خلال الجولة من محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر لشرح عن الجهود التي قدمتها الأجهزة الحكومية في المنفذ ، سواء في الجمرك أو الجوازات أو الصحة ، وكذلك حرس الحدود ، لتسهيل مغادرة المسافرين منذ بدأ اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفق الفئات المسموح لها بالسفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية .

كما استمع وكيل الإمارة من رئيس مركز الحديثة ممدوح بن سعود المطيري عن استعدادات المركز ومتابعته المستمرة لتطبيق تلك الإجراءات مع جميع الأجهزة الحكومية، حيث وقف آل سلطان على عمل الجمارك والجوازات وحرس الحدود والصحة ، معرباً عن شكره للجميع على ما يقدمونه من جهود في سبيل تسهيل إجراءات المغادرين والقادمين عبر المنفذ.