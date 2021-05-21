نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تؤدي لنشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و فيفا ، و هروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تؤدي لنشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و فيفا ، و هروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
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