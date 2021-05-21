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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=985387
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تؤدي لنشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و فيفا ، و هروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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