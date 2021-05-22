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العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

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العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية
http://almnatiq.net/?p=985397
المناطق - واس

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي وأعضاء هيئة المكتب اليوم، اجتماعاً عقب الجلسة الطارئة التي خُصصت لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.
وأشاد رئيس البرلمان العربي خلال الاجتماع بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مُثمنًا الجهود المُقَدّرة والرائدة التي تقوم بها لوقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار، وسعيها الحثيث لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وكذلك الجهود الأردنية والمغربية والتونسية، مثمناً في الوقت ذاته كافة الجهود العربية التي أسهمت في التوصل للتهدئة حقنا لدماء الفلسطينيين، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمت بها من أجل مساندة ودعم الشعب الفلسطيني المتضرر جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد العسومي أن البرلمان في حال انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية، وسيواصل الجهود من أجل متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي الخاص بفلسطين، وكذلك المتابعة مع الجهات ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل التوصل لاتفاق يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية.

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