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غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية

غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية

منطقة القصيم

الأولى من نوعها على مستوى المملكة لخلق البيئة الملائمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة..

غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية

غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=985403
المناطق - بريدة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غدا الأحد برنامج “جادة30″ في مبنى بنك التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ” جادة 30 ” والذي يهدف لتهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة والناشئة وممارسي الأعمال الحرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وتشمل الجادة مساحة عمل مشتركة تصل مساحته إلى 2000م2, وأكثر من 45 مكتب مستقبل, ومنطقة عمل مفتوحة تستوعب أكثر من 45 مستفيد, و5 قاعات اجتماعات, وكبسولات اجتماعات ومكالمات عالية الخصوصية, ومنطقة عمل حر, وأكثر من 35 برنامج تم تصميمها خصيصاً لمواجهة تحديات تأسيس واستدامة المشاريع.

وسيتفقد سمو أمير القصيم خلال افتتاح المبنى منطقة العمل الحر، وخدماتها وعرض مباشر لما يقدمه البنك من خدمات للمستفيدين والتعريف بالمكاتب الخاصة والتنفيذية والاطلاع على الجهود المبذولة بخدمات جادة 30. 

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