احدث الأخبار

إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية
منطقة الرياض
 العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية
أبرز المواد
 وزارة التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن
منطقة الجوف
 المديرية العامة للأمن العام تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين سراب الصحراء (3) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
أبرز المواد
 المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب ينفذ برنامج الطبيب الزائر ويدشن قسم التخدير بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
دولي
 إسعاف المنية ينفذ 19مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
دولي
إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد
غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية

غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية

منطقة القصيم
شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

منطقة الرياض
العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

أبرز المواد

إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=985405
المناطق - وكالات

تراجعت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى عتبة الـ125 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 218 وفاة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيلها 4717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5218 إصابة أمس، فيما تماثل 12633 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و188190 إصابة مؤكدة منها 125153 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة ضحايا في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالميا) و283744 حالة نشطة.

روابط ذات صلة

العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية

العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية
وزارة التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وزارة التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية

مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*