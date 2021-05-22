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الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في نيودلهي

الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في نيودلهي
http://almnatiq.net/?p=985413
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في العاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن وزير الصحة في مقاطعة دلهي (التي تشمل العاصمة)، ساتياندار جاين، قوله: “لقد تم تسجيل 197 حالة إصابة بمرض الفطر الأسود في المدينة. وكان هذا العدد يتراوح بين 30 و50 حالة سنويا، أما الآن فازداد بشمكل ملحوظ”.

وأفاد الوزير بأن هناك ثمانية أو تسعة مستشفيات خاصة وثلاثة مستشفيات حكومية تعالج المصابين بهذا المرض، مضيفا أن ثمة نقصا في أدوية ضدها، ومنها مادة “أمفوتيريسين ب”.

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