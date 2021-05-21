احدث الأخبار

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
منطقة نجران
 الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في نيودلهي
أبرز المواد
 بريطانيا.. آلاف المحتجين يتظاهرون دعما للفلسطينيين
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 غداً .. أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” بمقر بنك التنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية
منطقة الرياض
 العسومي: البرلمان العربي في انعقاد دائم لمتابعة كل مُستجدات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية
أبرز المواد
 وزارة التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 مصرع رئيس أركان الجيش النيجيري إثر تحطم طائرته العسكرية
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة الجوف يتفقد منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن
منطقة الجوف
 المديرية العامة للأمن العام تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية
أبرز المواد
جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

منطقة نجران
الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في نيودلهي

الهند تسجل نحو 200 مصاب بمرض “الفطر الأسود” في نيودلهي

أبرز المواد
بريطانيا.. آلاف المحتجين يتظاهرون دعما للفلسطينيين

بريطانيا.. آلاف المحتجين يتظاهرون دعما للفلسطينيين

أبرز المواد
إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 125 وفاة و4.7 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=985416
المناطق - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .
وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى 23 ذو القعدة، حتى 28 من ذات الشهر، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة 16 ذو الحجة وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه .
من جهته أفاد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى .
وبيّن العمري طريقة احتساب النسب المؤهلة للتخصصات، حيث إن الثانوية تمثل 40%، و 30% للاختبار التحصيلي، بينما 30% للقدرات العامة، مشيراً إلى طريقة احتساب الموزونة، التي تتمثل في 60% للثانوية ، و 40% للقدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https://dadr.nu.edu.sa/94 .

روابط ذات صلة

إحباط تهريب 306 كلجم حشيش مخدر مخبأة داخل أعواد قصب بطريقة احترافية

إحباط تهريب 306 كلجم حشيش مخدر مخبأة داخل أعواد قصب بطريقة احترافية
أمطار رعدية على منطقة نجران حتى السابعة مساء

أمطار رعدية على منطقة نجران حتى السابعة مساء
أمانة نجران تنجز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بتكلفة 4.909.278 ريالاً

أمانة نجران تنجز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بتكلفة 4.909.278 ريالاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*