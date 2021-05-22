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أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القاعدة الجوية بالمنطقة

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أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القاعدة الجوية بالمنطقة

أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القاعدة الجوية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=985419
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، قائد قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح آل سلطان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في القاعدة، متمنياً سموه له وللعاملين معه دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جانبه أعرب اللواء آل سلطان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لمهام وأعمال القاعدة وتوجيهات سموه الكريمة.

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