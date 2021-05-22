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أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 42 من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الثلاثاء القادم

أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 42 من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=985420
المناطق - الدمام

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تحتفي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يوم الثلاثاء القادم افتراضياً بتخريج الدفعة الـ 42 من طلبتها.
وعبر بهذه المناسبة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، عن اعتزازه برعاية أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص سنوياً بتشريف الجامعة في حفل التخرج والبالغ عددهم لهذا العام (٧٠١٨) طالباً وطالبة، يشاركهم فرحتهم وهم يقطفون ثمار جدهم واجتهادهم ليساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء ويشاركوا في تحقيق التنمية كل بدوره وحسب تخصصه.
وأكد الدكتور الربيش أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تـُقدم دعماً سخياً لقطاع التعليم من أجل بناء جيل مبدع ومتميز في كافة المجالات، و الجميع يلمس هذا الدعم والاهتمام على أرض الواقع وأن الاستثمار الحقيقي إنما هو في الإنسان وأن التطور لن يكون إلا بتعليم متميز لكي يُخرج لنا جيل مبدع.
بدوره هنأ عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله ال مريح الخريجين بمناسبة حصولهم على درجة البكالوريوس، مؤكداً أن الجامعة تعمل بجهد دؤوب وعزم لا يفتر من أجل بناء الجيل القادم من شباب الوطن، والمساهمة في بناء النموذج الحضاري المشرق .

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