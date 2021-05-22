جولة حسم اللقب لـ”الهلال”.. وسط ترقب من “الاتحاد” و”الشباب”

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المناطق - الرياض

تترقب جماهير الكرة السعودية مساء غد الأحد، لتعرف مصير مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الهلال في مواجهة التعاون، الفوز يكفي لتتويج الزعيم بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي؛ أما أي تعثر مع فوز المنافسين (الشباب والاتحاد) فسينتظر الجميع للجولة الأخيرة.

تقام مباريات الأحد جميعها في نفس التوقيت لضمان الشفافية؛ خصوصًا أن هناك ثلاثة فِرَق تتنافس على اللقب، و7 آخرين يخشون الهبوط.

سيواجه الاتحاد، فريق العين “الهابط رسميًّا”، من أجل تأكيد تأهله إلى دوري أبطال آسيا 2022، والقضاء على أي أمل للنصر، الذي يضرب موعدًا مع الوحدة.

ويواجه الشباب نظيره الفيصلي لأجل الحفاظ على أي أمل متبق له للمنافسة.

ستكون جولة الغد حاسمة لفِرَق ضمك والوحدة والفيصلي والرائد والقادسية وأبها والباطن؛ لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى.

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