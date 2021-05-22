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“الحياة الفطرية” ترصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة

“الحياة الفطرية” ترصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة
http://almnatiq.net/?p=985432
المناطق - الرياض

أوضح المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، أنه رصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة.

وقال المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على بلاغ تلقاه من أحد المغردين اليوم السبت: “‏شكراً لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ونقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم”.

وجدد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشدداً على أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

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