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واشنطن: إيجاد حل شامل لأزمة اليمن على رأس أولوياتنا
http://almnatiq.net/?p=985435
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات الإدارة الأمريكية. وتعهد بلينكن بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن.

وقال وزير الخارجية إن واشنطن تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد.

وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون اعتبر قرار إدارة بايدن تصنيف قياديين حوثيين إرهابيين تراجعاً عن قرارها السابق بإزالة المليشيا الحوثية من قائمة المنظمة الإرهابية، مضيفا أن هناك توافقا الآن على أن الحوثيين جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال عبر حسابه بتويتر أمس (الجمعة): «تتراجع إدارة بايدن عن قرارها السابق، وتوافق الآن على أن الإرهابيين يهددون السلام والأمن في اليمن».

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