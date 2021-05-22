مجلس وزراء الصحة العرب يعلن توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني

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عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعًا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومملكة البحرين وتونس والمغرب ودولة فلسطين بصفة مراقب.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة تونس.

وأشار البيان إلى تأكيد المجلس التنفيذي تضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير الاحتياجات الصحية العاجلة والمساعدات الإنسانية والفنية دعما للقطاع الصحي الفلسطيني، وصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب خصص مبلغاً وقدره 500.000 دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية ومخاطبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وإلزام إسرائيل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واحترام حقوق الإنسان.