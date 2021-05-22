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أتلتيكو مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

أتلتيكو مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=985449
المناطق - الرياض

تُوج نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بلقب الدوي الإسباني “لا ليغا”، مساء السبت، بعد الفوز على  بلد الوليد بهدفين لهدف، للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وأحرز أوسكار بلانو هدف التقدم لبلد الوليد في الدقيقة 18 من الشوط الأول للمباراة، قبل أن يدرك أتلتيكو مدريد التعادل بتسديدة قوية من أنخيل كوريا.

وسجل لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 66.

وجاءت المباراة تزامنا مع مباراة أخرى مثيرة بين ريال مدريد وفياريال، التي انتهت بنتيجة 2 – 1 لصالح النادي الملكي.

وسجل كريم بنزيما ولوكا مودريتش هدفا ريال مدريد في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل من الضائع، فيما سجل يريمي بينو هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 20.

وقبل المباراة، كان لدى ريال مدريد 81 نقطة ويلاحق أتلتيكو مدريد (83 نقطة) في ترتيب الدوري الإسباني.

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