أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)

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توج نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله الدخيل وعضو لجنة المسابقات محمد الجميعي، بحضور مدير مكتب منطقة جازان إبراهيم الرياني فريق أحد بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى) للموسم الرياضي 2020-2021.

وحقق أحد اللقب بعد فوزه اليوم على حطين بهدف في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب راكان المطيري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

يشار إلى أن فريقي أحد وحطين تأهلا في وقت سابق إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم المقبل 2021-2022.