احدث الأخبار

أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)
أبرز المواد
 سفارة المملكة في الكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن الكريم وحفظه
أبرز المواد
 صندوق النقد يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد – 19
أبرز المواد
 ما هو الفطر الأسود القاتل الذي يتسلل لأدمغة مرضى فيروس كورونا في الهند؟
أبرز المواد
 مدير وكالة الطاقة الذرية يتحدث الأحد عن مراقبة منشآت إيران
أبرز المواد
 أتلتيكو مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
أبرز المواد
 لماذا يعتبر شرب الشاي مفيداً خلال الأزمات؟
أبرز المواد
 مجلس وزراء الصحة العرب يعلن توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 حماس: خسائر قطاع غزة الأولية تقدر بـ150 مليون دولار
أبرز المواد
 واشنطن: إيجاد حل شامل لأزمة اليمن على رأس أولوياتنا
أبرز المواد
 “الحياة الفطرية” ترصد مخالفة وجود حيوان مفترس مع طفلة
أبرز المواد
أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)

أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)

أبرز المواد
سفارة المملكة في الكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن الكريم وحفظه

سفارة المملكة في الكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن الكريم وحفظه

أبرز المواد
صندوق النقد يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد – 19

صندوق النقد يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد – 19

أبرز المواد
ما هو الفطر الأسود القاتل الذي يتسلل لأدمغة مرضى فيروس كورونا في الهند؟

ما هو الفطر الأسود القاتل الذي يتسلل لأدمغة مرضى فيروس كورونا في الهند؟

أبرز المواد

أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)

أحد يتوج بطلاً لأندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى)
http://almnatiq.net/?p=985464
المناطق - الرياض

توج نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله الدخيل وعضو لجنة المسابقات محمد الجميعي، بحضور مدير مكتب منطقة جازان إبراهيم الرياني فريق أحد بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى) للموسم الرياضي 2020-2021.
وحقق أحد اللقب بعد فوزه اليوم على حطين بهدف في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب راكان المطيري في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.
يشار إلى أن فريقي أحد وحطين تأهلا في وقت سابق إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم المقبل 2021-2022.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في الكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن الكريم وحفظه

سفارة المملكة في الكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن الكريم وحفظه
صندوق النقد يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد – 19

صندوق النقد يقترح خطة بـ 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد – 19
ما هو الفطر الأسود القاتل الذي يتسلل لأدمغة مرضى فيروس كورونا في الهند؟

ما هو الفطر الأسود القاتل الذي يتسلل لأدمغة مرضى فيروس كورونا في الهند؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*