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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار مجموعة السبع بإنهاء التمويل الدولي للفحم

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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار مجموعة السبع بإنهاء التمويل الدولي للفحم

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار مجموعة السبع بإنهاء التمويل الدولي للفحم
http://almnatiq.net/?p=985473
المناطق - الرياض

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار مجموعة السبع بإنهاء كل التمويل الدولي للفحم هذا العام، حاثاً إياهم على تحويل هذا التمويل إلى مصادر للطاقة المتجددة.
وأكد غوتيريش في بيان صحفي، أنه لضمان انتقال سريع وعادل إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية، من الضروري أن تقوم مجموعة الدول الصناعية السبع والاقتصادات الكبرى الأخرى بتعزيز تمويل المناخ بشكل كبير.

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