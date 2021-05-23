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هاكرز يسرقون بيانات 4.5 مليون زبون لشركة الهند للطيران

هاكرز يسرقون بيانات 4.5 مليون زبون لشركة الهند للطيران
http://almnatiq.net/?p=985478
المناطق - وكالات

قالت شركة الطيران الوطنية الهندية Air India، إن قراصنة سرقوا بيانات شخصية لـ 4.5 مليون من عملائها، بما في ذلك معلومات جواز السفر وأرقام الاتصال.

ووفقا للشركة، حدث تسرب البيانات بعد هجوم سيبراني على شركة SITA السويسرية، التي تعمل في حجز التذاكر وتقديم خدمات الاتصالات.

وأضافت الشركة: “شملت السرقة البيانات الشخصية المسجلة بين 26 أغسطس 2011 و 3 فبراير 2021، بما في ذلك الاسم والكنية وتاريخ الميلاد ومعلومات الاتصال وبيانات جواز السفر ومعلومات التذكرة وبيانات المسافر الدائم لشركتي Star Alliance و Air India ، وكذلك بيانات البطاقة البلاستيكية المصرفية”.

وقالت الشركة، إنها اتخذت بالفعل خطوات لضمان أمن البيانات. يجري التحقيق في الحادث ويشارك فيه متخصصون من جهات خارجية، ويتم إخطار مصدري البطاقات المصرفية بالحادث. كما نصحت شركة الطيران العملاء بتغيير كلمات المرور حيثما أمكن ذلك للحفاظ على أمان المعلومات الشخصية.

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