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“حماس” تكشف شروطها للوفد المصري.. وإسرائيل: قضية “الأسرى” أولاً

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“حماس” تكشف شروطها للوفد المصري.. وإسرائيل: قضية “الأسرى” أولاً

“حماس” تكشف شروطها للوفد المصري.. وإسرائيل: قضية “الأسرى” أولاً
http://almnatiq.net/?p=985481
المناطق - وكالات

يواصل وفدان مصريان إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، السبت، بهدف الاتفاق على ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار المتزامن في غزة، فيما يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لزيارة إسرائيل وفلسطين، الأربعاء والخميس، بهدف بحث إعادة إطلاق المسار السياسي بين الجانبين.

وقال مسؤول في حركة “حماس” لـ”الشرق، إن “الحركة ومعها الفصائل في قطاع غزة، قدمت للوفد المصري رؤيتها لضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وفي مقدمتها وقف اقتحام المسجد الأقصى، ووقف الاستيلاء على بيوت حي الشيخ جراح، وغيرها من بيوت المقدسيين، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة”.

وقالت مصادر دبلوماسية على اطلاع على لقاءات الوفد المصري مع الجانب الإسرائيلي، إن “المباحثات الجارية، تتضمن أيضاً الاتفاق على قواعد الاشتباك، ومنها وقف الاغتيالات”.

لكنها قالت إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوفد المصري بأنهم “لن يقدموا أية ضمانات في هذا الشأن”، قبل حل مشكلة الجنديين المفقودين في غزة منذ حرب عام 2014، ومشكلة إسرائيلييْن دخلا غزة عن طريق الخطأ، وتحتجزهما حركة “حماس”، وهما إسرائيلي من أصل إثيوبي، وبدوي خدم قصاص أثر في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن “إسرائيل رفضت أيضاً تقديم أية ضمامات بشأن المسجد الأقصى، وبيوت حي الشيخ جراح في القدس”. وفي غضون ذلك، واصل الوفد الأميركي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو، والذي وصل إلى المنطقة في 14 مايو الجاري، لقاءاته مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، تحضيراً لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار المتزامن، وإعادة إطلاق المسار السياسي، وإعادة إعمار قطاع غزة.

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