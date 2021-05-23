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مسؤول بمجلس الصحة الخليجي: الفطر الأسود ليس جديداً.. وهذه طرق الوقاية منه

مسؤول بمجلس الصحة الخليجي: الفطر الأسود ليس جديداً.. وهذه طرق الوقاية منه
http://almnatiq.net/?p=985486
المناطق - الرياض

تحدث مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، عن الفطر الأسود الذي تناولته وسائل الإعلام بالبحث مؤخرا وربطت بينه وبين حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح العمار أن الفطر الأسود ليس جديدا، ولم يظهر بسبب فيروس كورونا، بل قديم ويصيب مرضاه بسبب نقص المناعة، أو من يتناولون أدوية تسبب نقص المناعة، وهو مرض نادر وبعض أنواعه خطيرة جدا.

وأضاف أنه ظهر الآن بعد فيروس كورونا، بسبب ظهور حالات كثيرة، خاصة في الهند ذات الإصابات العالية جدا بالفيروس، والتي أدت بالكثيرين إلى المكوث في العناية المركزة بحالات خطيرة، ما يوجد نشاطا غير محبذ للجهاز المناعي، خاصة بالرئتين.

وبين بشكل مبسط أنه بسبب كورونا فإن الجهاز المناعي في الجسم يحارب الرئتين فيلجأ الأطباء لأدوية تخفض المناعة بهدف حمايتهما ولتقليل تدهور الحالة، وبسبب الأمراض المزمنة فقد يجذب المريض ذو المناعة الضعيفة – في حالات نادرة – الفطر الأسود الموجود بالهواء، ولكنه لا يصيب الأصحاء.

وأشار إلى أنه ليس معنى ذلك أن كل من يصاب بكورونا ويذهب للعناية المركزة يصاب بالفطر الأسود، وأنه للوقاية منه يجب المحافظة على الصحة، وأخذ اللقاح، وبالتالي لن نذهب للعناية المركزة، وأن هذا هو التصرف الصحيح لمنع الإصابة

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