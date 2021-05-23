احدث الأخبار

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
أبرز المواد
 الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج
أبرز المواد
 وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..
مجتمع المناطق
 مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس
أبرز المواد
 مصر.. تأجيل دعوى الشركة مالكة السفينة “إيفرغيفن” ضد قرار حجزها
أبرز المواد
 مستشار سياحي يكشف عن أكثر الوجهات السياحية التي فضلها السعوديين
أبرز المواد
 “بايدن” يصف رئيس كوريا الجنوبية بـ “رئيس الوزراء”!
أبرز المواد
 موجة الحر تشتد على المملكة.. والحرارة تصل 45 درجة مئوية
أبرز المواد
 “الصحة”: نتائج فحص كورونا تستغرق مدة أقصاها 72 ساعة من أخذ العينة
أبرز المواد
 فكرة مبتكرة يطبقها طبيب سعودي مبتعث لفرنسا تعيد البصر لمريض فرنسي
أبرز المواد
 أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بالقيام بجولات لمعرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم
أبرز المواد
 مسؤول بمجلس الصحة الخليجي: الفطر الأسود ليس جديداً.. وهذه طرق الوقاية منه
أبرز المواد
“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

أبرز المواد
الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

أبرز المواد
وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..

وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..

مجتمع المناطق
مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس

مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس

أبرز المواد

“بايدن” يصف رئيس كوريا الجنوبية بـ “رئيس الوزراء”!

“بايدن” يصف رئيس كوريا الجنوبية بـ “رئيس الوزراء”!
http://almnatiq.net/?p=985499
المناطق - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طريق الخطأ، نظيره الكوري مون جي إن بـ”رئيس الوزراء”، بعد ساعات من زلة أخرى خاطب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”الرئيس”.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم، بأنه عندما قدم الرئيس بايدن، للمحارب القديم في الحرب الكورية رالف باكيت البالغ من العمر 94 عاما، ميدالية الشرف يوم الجمعة، قال:”.. إن الشعب في جمهورية كوريا لم ينس، ويتضح ذلك من خلال حضور رئيس وزراء كوريا لهذا الحفل”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “قبل أقل من 24 ساعة، وصف بايدن نتنياهو بـ”الرئيس نتنياهو” خلال خطابه الذي احتفل فيه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس”.

روابط ذات صلة

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج
مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس

مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*