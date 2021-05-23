مستشار سياحي يكشف عن أكثر الوجهات السياحية التي فضلها السعوديين

المناطق - الرياض

كشف ‏المستشار السياحي سمير قمصاني عن أبرز الوجهات السياحية التي يفضلها السعوديين بعد رفع تعليق السفر خارج المملكة.

وقال “قمصاني” أن أكثر الوجهات السياحية طلبا في تلك الأيام دبي ومصر والبحرين وبعض الدول الصديقة مثل أمريكا وبريطانيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 18680 مسافر في أول 36 ساعة مما يؤكد مدى رغبة الناس في الانتقال والسفر وأهمية صناعة السياحة.

وأرجع “قصماني” سبب الاقبال على هذه الدول إلى التسهيلات في استقبال السياح وتسهيل الاجراءات والتنقل والوصول إلى هذه الوجهات مثل مصر ودبي مشيراً إلى أن المواطن السعودي أصبح مدركا لأهمية الإجراءات الاحترازية وبالتالي يكون حريصا عند اختيار الوجهة التي يسافر إليها حتى يذهب ويرجع آمناً.