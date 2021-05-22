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وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..

وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..

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وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..

وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..
http://almnatiq.net/?p=985513
صامطة - فضة عطيف

انتقل إلى رحمة -الله تعالى- الشيخ شمل قبائل بني شبيل سابقا بمحافظة صامطة الشيخ حسين مديش بجوي الشبيلي ، مساء أمس السبت بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلَّى على الفقيد الشبيلي عصر اليوم الأحد بمقبرة جاضع بني شبيل شرق محافظة صامطة.
والفقيد والد كل من: أسامة الموظف في الدفاع الجوي، وعبدالله الموظف في إدارة خدمات المياه، وعلي الموظف في البريد السعودي، وحاتم الموظف في المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وحسان معلم بتعليم جازان واحمد الموظف بإمارة منطقة جازان.

و” صحيفة المناطق ” التي آلمها النبأ تدعو الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته خاصة، وقبائل بني شبيل عامة، بالصبر والسلوان.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.
للعزاء الشيخ منصور مديش بجوي شبيلي شيخ شمل بني سبيل ..
0541077044

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