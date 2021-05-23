الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

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أبرزت الهيئة العامة للطيران المدني، الأنشطة والجهود التي قامت خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو الجاري، والتي تزامنت مع تسيير عدد من الرحلات الدولية. وأوضحت الهيئة، أنها أصدرت خلال تلك الفترة تعميماً للناقلات الجوية بشأن تسجيل بيانات المسافرين المُحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم، إلى جانب مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية بالمطارات.

ولفتت إلى أنها أطلقت الحملة التوعوية “استعداداً للصعود” بالتزامن مع السماح بسفر المواطنين إلى الخارج، بالإضافة إلى إصدار الدليل الإرشادي للمُسافر بنسخة مُحدثة بالتزامن مع السماح بسفر المواطنين إلى الخارج. وأشارت إلى أنها اختتمت خلال هذا الأسبوع مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي، كما جرى خلال تلك الفترة تسيير عدد من الرحلات الدولية إلى الخارج من مطارات المملكة.