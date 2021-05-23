احدث الأخبار

برئاسة وزير الرياضة.. “الأولمبية السعودية” تعقد جمعيتها العمومية الـ24
أبرز المواد
 “الداخلية” تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات
أبرز المواد
 “الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
أبرز المواد
 الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج
أبرز المواد
 وفاة الشيخ حسين بجوي شيخ شمل بني شبيل سابقا ..
مجتمع المناطق
 مصرع 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين بسبب رداءة الطقس
أبرز المواد
 مصر.. تأجيل دعوى الشركة مالكة السفينة “إيفرغيفن” ضد قرار حجزها
أبرز المواد
 مستشار سياحي يكشف عن أكثر الوجهات السياحية التي فضلها السعوديين
أبرز المواد
 “بايدن” يصف رئيس كوريا الجنوبية بـ “رئيس الوزراء”!
أبرز المواد
 موجة الحر تشتد على المملكة.. والحرارة تصل 45 درجة مئوية
أبرز المواد
 “الصحة”: نتائج فحص كورونا تستغرق مدة أقصاها 72 ساعة من أخذ العينة
أبرز المواد
 فكرة مبتكرة يطبقها طبيب سعودي مبتعث لفرنسا تعيد البصر لمريض فرنسي
أبرز المواد
برئاسة وزير الرياضة.. “الأولمبية السعودية” تعقد جمعيتها العمومية الـ24

برئاسة وزير الرياضة.. “الأولمبية السعودية” تعقد جمعيتها العمومية الـ24

أبرز المواد
“الداخلية” تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

“الداخلية” تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

أبرز المواد
“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

أبرز المواد
الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

أبرز المواد

برئاسة وزير الرياضة.. “الأولمبية السعودية” تعقد جمعيتها العمومية الـ24

برئاسة وزير الرياضة.. “الأولمبية السعودية” تعقد جمعيتها العمومية الـ24
http://almnatiq.net/?p=985524
المناطق - الرياض

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

روابط ذات صلة

“الداخلية” تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

“الداخلية” تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات
“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته

“الجوازات” تذكّر بإمكانية تجديد الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

الطيران المدني” يُبزر أنشطته في الأيام الأولى للسماح بالسفر إلى الخارج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*