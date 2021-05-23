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خرج من صفوف الطائفين صارخاً «أنا المهدي المنتظر» والقوات الخاصة كانت له بالمرصاد

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خرج من صفوف الطائفين صارخاً «أنا المهدي المنتظر» والقوات الخاصة كانت له بالمرصاد

خرج من صفوف الطائفين صارخاً «أنا المهدي المنتظر» والقوات الخاصة كانت له بالمرصاد
http://almnatiq.net/?p=985535
المناطق - متابعات

كشفت مصادر أن الشخص الذي حاول اقتحام منبر الحرم مواطن في الأربعينات من العمر، وقدم من جنوب المملكة وعليه أمر قبض سابق، وسلم لجهة الاختصاص للتوسع في التحقيق والرفع ببصماته ومعلوماته لإجراء مسح أمني عنه والتثبت من قواه العقلية، وعرضه على لجنة طبية متخصصة، وطبقا للمصادر خرج المتهم من أحد المسارات المخصصة للطواف ووصل لمحاذاة المنبر، وركض حاملاً في يده عكازاً يبدو أنه كان ينوي استخدامه لإيذاء من يعترض طريقه، إلا أن رد الفعل السريع لرجال الأمن أحبط مخططه، إذ استطاع الأمن بمشاركة نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود والنقيب مشاري بن علي الزهراني ورئيس الرقباء محمد الأسمري وفرقة أفراد الإمام وقوة التدخل السريع بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في ضبط الشخص الذي حاول الصعود إلى منبر الشيخ الدكتور بندر بليلة خطيب يوم الجمعة والسيطرة عليه بسرعة واقتياده بعيداً عن المكان دون أن يؤثر ذلك على مجريات خطبة الحرم أو على الجو العام في المكان، وطبقاً للمصدر فإن الشخص كان يركض وهو يصرخ بصوت عال (أنا المهدي المنتظر).

وكشفت الحادثة يقظة واستعداد رجال الأمن في قوة أمن الحرم المكي الشريف الذين استطاعوا الحيلولة دون اقتحام المهاجم لمنبر الحرم، الأمر الذي يوضح مدى التزامهم وانضباطهم العالي، نتيجة تلقيهم تدريبا خاصا على حماية الشخصيات والاشتباك والسيطرة لحماية أئمة الحرمين الشريفين. يشار إلى أنه سيتم اليوم (الأحد) إحالة المتهم إلى النيابة العامة تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.(وفقاً لعكاظ )

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