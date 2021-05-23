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أمانة جازان تنفّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة ضمد

أمانة جازان تنفّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة ضمد

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أمانة جازان تنفّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة ضمد

أمانة جازان تنفّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة ضمد
http://almnatiq.net/?p=985545
المناطق - جازان

نفذت أمانة منطقة جازان بمحافظة ضمد 726 جولة رقابية خلال رمضان الماضي على المحلات التجارية والغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وجرى خلال الجولات مصادرة مواد منتهية وفواكه وخضار غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير عدد من المخالفات الصحية، وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية .

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