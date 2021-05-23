محاكمة قتلة “السعودي” بالقاهرة بالسجن المؤبد

المناطق - القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن سعودي لسرقته، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وتغريم المتهم الأول 10 آلاف جنيه.

وحسب صحيفة “الوطن” كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين هم «س. ش»، عامل، و«م .ا»، منجد، و«ز . ع»، وشهرتها «دهب»، 19 سنة، طالبة بمعهد 6 أكتوبر للتمريض، و«ش . ا»، 31 سنة، ربة منزل قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على القتل.

وتبين أن المتهمين توجهوا إلى حيث يقطن المجني عليه، وما إن وصلوا حتى دخلت المتهمتان الثالثة والرابعة إلى مسكنه بحجة قضاء وقت معه، ثم سهلت الأخيرة دخول المتهمين الأول والثاني إلى مسكنه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى.

وقام المتهم الأول بخنق المجني عليه مستخدمًا قطعة قماش «إيشارب وقميص»، وقاموا بسرقة مبلغ نقدي ومنقولات خاصة بالمجني عليه.