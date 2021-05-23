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استشارية: مرضى السكري أكثر عرضة للفطر الأسود

استشارية: مرضى السكري أكثر عرضة للفطر الأسود
http://almnatiq.net/?p=985553
المناطق - الرياض

أوضحت استشارية الأمراض الجرثومية في مستشفى براغ الجامعي منى كيال، أن بكتريا الفطر الأسود تتواجد بالأجواء الرطبة.

وقالت كيال خلال مداخلة هاتفية بقناة “العربية”، أن الفطر الأسود قد يتواجد داخل الأنابيب بالمستشفيات، مضيفة: “كل ما كان مستوى المستشفى أفضل وكان في فلترة للجو نسبة وجود الفطر تصبح أقل”.

وعن علاقته بمرض السكري، قالت كيال: “الفطر الأسود ينتشر بين مرضى السكري لضعف مناعتهم وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم”.

وأضافت: “الجلوكوز مناسب لنمو الفطريات، ومرضى الكوفيد ممن لديهم السكري أكثر عرضة من غيرهم للفطر الأسود”.

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