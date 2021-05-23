“صاروخ” الدوسري أمام الأهلي الأجمل في الجولة الـ”28″ من الدوري

المناطق - الرياض

نجح سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الفوز بأجمل هدف في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وكان الدوسري قد أحرز هدفاً جميلاً أمام الأهلي بعدما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية حولها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وحصل هدف نجم الهلال على نسبة 63.8% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء الجماهيري لرابطة دوري المحترفين التي أطلقته عبر الحساب الرسمي للبطولة على موقع «تويتر».

وتفوق هدف الدوسري على هدف كريستيان جوانكا، نجم الشباب والذي أحرزه في مرمى العين وحصل على نسبة أصوات بلغت 24.2%.

بينما جاء في المركز الثالث هدف بادو ندياي، محترف العين في شباك الشباب، وقد حصل على 12% من إجمالي الأصوات.