لقاحا “فايزر” و”أسترازينيكا” فعالان ضد المتحور الهندي

المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا ونشرت نتائجها، السبت 22 مايو (أيار)، أن لقاحي “فايزر – بيونتيك”، و”أسترازينيكا – أوكسفورد”، المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من هذا الفيروس بنسبة فعاليتهما نفسها تقريباً ضد النسخة الإنجليزية المتحورة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” بين الخامس من أبريل (نيسان)، و16 مايو، فإن لقاح “فايزر – بيونتيك”، وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

في المقابل، فإن فعالية لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد” بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي الذي يهدد تفشيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وبحسب الدراسة فإن اللقاحين وفرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

مشكلة في القلب

في هذا الوقت، ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن بعض المراهقين والبالغين الشباب الذين تلقوا التطعيمات الواقية من فيروس كورونا عانوا من التهاب في القلب، وأوصت بمزيد من الدراسة لتلك الحالة النادرة.

وقالت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأميركية في بيان، إنها تلقت تقارير أفادت بأن عدداً صغيراً من الشباب الذين حصلوا على اللقاح، ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب، وأضافت اللجنة أن الحالة تزول في الغالب من دون مضاعفات، وقد تنجم من مجموعة متنوعة من الفيروسات.

وذكرت اللجنة في البيان أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عدداً أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم، لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت الولايات المتحدة باستخدام لقاح “فايزر – بيونتيك” للأطفال في سن 12 إلى 15 سنة.

استقرار معدل الإصابات

استقر متوسط الإصابات الجديدة بـ”كوفيد-19″ في فرنسا على مدى سبعة أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفاً لليوم الرابع على التوالي، أمس السبت، انخفاضاً من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل الماضي، عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجياً منذ بداية مايو الحالي، وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسة بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء، وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب “كوفيد-19” إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفاً لأول مرة منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وسُجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، لكن متوسط عدد حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى سبعة أيام انخفض إلى 142 وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر.

وعالمياً، أصيب أكثر من 167.31 مليون نسمة بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و584943، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019.