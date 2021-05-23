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ملكة بريطانيا تتفقد حاملة طائرات تحمل اسمها

ملكة بريطانيا تتفقد حاملة طائرات تحمل اسمها
http://almnatiq.net/?p=985568
المناطق - وكالات

قبل أن تنطلق حاملة الطائرات البريطانية الجديدة المسماة باسم الملكة إليزابيث، في رحلتها الأولى، السبت، تفقدتها ملكة بريطانيا. وبعد ذلك أبحرت حاملة الطائرات “أتش أم أس كوين إليزابيث” إلى المياه الآسيوية.

وسبق للملكة البالغة من العمر 95 عاماً أن أعلنت اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب، الذي توفي في أبريل (نيسان) .

وستحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، ثماني مقاتلات بريطانية من طراز “أف-35 بي”، وعشر طائرات “أف-35” أميركية، بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأميركية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

وستقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم في رحلتها التي ستقطع 26000 ميل بحري على مدى 28 أسبوعاً. وستنضم إلى المجموعة مدمرة أميركية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرقي آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفيليبين. وستتوقف السفن في الهند وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا الانتشار سيساعد على إبراز القوة الناعمة البريطانية، مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون.

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